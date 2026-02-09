Recco, sorpresi da un’onda: due persone ferite in ospedale

Intervento della Guardia Costiera e dei soccorsi per soccorrere due persone travolte da un’onda a Recco. Sul posto l’intervento da parte del personale sanitario della croce verde di Camogli che ha trasportato le due vittime in ospedale.
Articoli correlati
Anziano cane si schianta al suolo cadendo dal balcone
Borghetto Santo Spirito. Tragica fine per un cane, un esemplare anziano di Golden Retriever, che è caduto dal balcone di un appartamento di Borghetto Santo Spirito compiendo un volo di una ventina di metri che non gli ha dato scampo. L’animale era giunto in Riviera, al séguito dei padroni in vacanza, da una località del […]
Imperia, fa retromarcia con l’auto e precipita per cinque metri: 80enne incolume
E’ precipitato con l’auto per cinque metri uscendo incolume. E’ la brutta avventura vissuta da un 80enne che andando in retromarcia con l’auto ha sfondato una recinzione finendo per precipitare nelle fasce sottostanti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno accompagnato l’uomo al pronto soccorso di Imperia con un trauma cranico e un […]
Addio al maestro ceramista di fama internazionale Giovanni Poggi
Lutto nel mondo della cultura per la morte dello storico ceramista Giovanni Poggi, fondatore delle Ceramiche San Giorgio. Aveva 91 anni. Con oltre 70 anni di carriera alle spalle era diventato un personaggio di spicco del mondo dell’arte anche a livello internazionale. L’11 settembre del 2018 aveva ricevuto dal sindaco di Silkeborg, comune danese, il […]