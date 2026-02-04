Genova, Fotonotizia: l’arcobaleno che abbraccia la città

Posted on

La Liguria scende in campo a sostegno della Campania per fronteggiare il vasto incendio che sta interessando le pendici del Vesuvio. Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha attivato quattro squadre antincendio boschivo per supportare le operazioni di spegnimento. In totale sono 16 volontari AIB e 2 funzionari della Protezione Civile regionale, con compiti di […]