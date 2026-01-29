Genova, perdite di acqua fanno cedere il terreno: chiusa Via Redipuglia

Via Redipuglia è stata chiusa a causa del cedimento di un terreno vicino al cantiere del nuovo Gaslini dovuto forse alla rottura di un tubo dell’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Ireti e la polizia locale per la gestione del traffico.
