Genova, commemorato l’assassinio di Guido Rossa di 47 anni fa

Questa mattina presso lo stabilimento dell’ex Ilva di Genova Cornigliano si è tenuta la commemorazione dell’anniversario della morte dell’operaio e sindacalista Guido Rossa. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, insieme, tra gli altri, all’assessore regionale Alessio Piana, ha preso parte alla cerimonia ricordando “il coraggio della testimonianza” di Guido Rossa, il cui esempio deve valere ancora oggi per affrontare le sfide del presente e del futuro nei luoghi di lavoro rispettando le istituzioni