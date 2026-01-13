Alassio, tutti i numeri del 2025 del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

Con l’avvio del nuovo anno, il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Alassio traccia tradizionalmente il bilancio delle attività svolte nell’anno precedente, che fa emergere, per il 2025, ben 1.160 ore di servizio offerto alla collettività, ripartite tra i diversi ambiti operativi: 682 ore dedicate alle manifestazioni, al taglio alberi e agli interventi di pulizia e gestione del territorio, accompagnate dalle attività connesse alle festività e agli eventi pubblici; 215 ore sono state invece impiegate per la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, comprendendo anche la formazione continua; 66 ore sono state destinate alle allerte meteo, mentre 146 ore hanno riguardato il settore AIB (Antincendio Boschivo), con interventi su incendi, bonifiche e monitoraggi; infine, 51 ore sono state rivolte alla formazione interna dei volontari, elemento indispensabile per garantire preparazione, tempestività ed efficacia nelle diverse situazioni operative.

“L’anno appena trascorso – dichiara l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta – ha evidenziato ancora una volta la capacità del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Alassio di rispondere prontamente alle necessità del territorio, partecipando sia alle attività di prevenzione e informazione rivolte alla popolazione, sia agli interventi operativi che costantemente si rendono necessari. Nel corso dell’anno abbiamo provveduto ad aggiornare le procedure per il rischio sismico al fine di garantire una maggiore efficacia nelle fasi operative e informative. Entro la prossima estate porteremo inoltre all’attenzione del Consiglio Comunale l’aggiornamento delle zone a rischio sismico, così da completare un lavoro strategico per la tutela e la sicurezza della città. Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale rivolgo quindi un sentito ringraziamento ai volontari, per la professionalità e la dedizione dimostrate durante l’anno, con un impegno che rappresenta un valore fondamentale per la nostra comunità. Il mio augurio è che la partecipazione e il senso civico di cui i volontari sono esempio possano essere un modello per le nuove generazioni, contribuendo alla crescita di una città fondata su valori di sicurezza, solidarietà, spirito di servizio e attenzione al bene collettivo”.

In foto: una rappresentanza del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Alassio durante la manifestazione “Sulla Strada Giusta”, alla presenza dell’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta, del Comandante della Polizia Locale di Alassio Francesco Parrella e del presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria Alessandro Scarpati.

