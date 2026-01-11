Cronaca Finale Ligure In Primo Piano

Soccorso Alpino e Speleologico: oltre 500 interventi in Liguria

Il 2025 si chiude con un bilancio impegnativo per il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria. Nell’anno appena concluso, le missioni di soccorso sono state complessivamente 551, le richieste di aiuto accolte. L’attività operativa, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno hanno imouegato oltre 8 mila ore/uomo in operazioni di soccorso. Dei 551 interventi totali, la stragrande maggioranza (420) si è svolta in terreno impervio. Seguono le attività di ricerca di persone disperse (79 casi), che per la loro complessità e durata hanno inciso significativamente sul monte ore totale.

Le zone più calde e le attività coinvolte vede la stazione della Spezia come la più sollecitata con il 26% degli interventi (144 missioni), seguita da Finale Ligure (23% con 124 missioni) e dal Tigullio (21% con 118 missioni). L’escursionismo si conferma l’attività principale per numero di soccorsi (308 eventi), seguita dalla mountain bike (81 interventi), soprattutto nel Finalese. La causa prevalente degli incidenti rimane la caduta o lo scivolamento, che ha originato 292 chiamate.

Il servizio di elisoccorso regionale, che vede la presenza fissa a bordo di un tecnico del Soccorso alpino, ha totalizzato 592 missioni. Di queste, 123 sono state operazioni specifiche in ambiente impervio con il supporto delle squadre a terra. Fondamentale anche il ruolo della tecnologia, con la scuola regionale Droni che ha intensificato la formazione per supportare le ricerche dall’alto.

