Arenzano, brucia bosco vicino all’Aurelia: strada chiusa

Incendio boschivo questa mattina ad Arenzano vicino all’Aurelia. Il rogo, divampato per cause da accertare, ha visto mobilitato i vigili del fuoco e i volontari antincendio. Presente anche i carabinieri che hanno chiuso l’Aurelia per permettere. Le fiamme sono state domate e la strada è stata riaperta.
Articoli correlati
Stella, incendio di sterpaglie fuori controllo: intervento dei vigili del fuoco
Incendio a Stella nel primo pomeriggio di oggi. Un intervento di pulizia di sterpaglie è sfuggito al controllo provocando un rogo per il quale è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, dei Carabinieri e dell’elicottero e dei volontari AIB. Presente anche il sindaco, Castellini per monitorare la situazione. Informazioni sull'autore del post […]
Maltempo 2018, La DIA di Genova indaga su ipotesi di truffa ai danni dello Stato da parte di alcuni balneari della provincia di Savona
La DIA di Genova ha acquisito documenti alla camera di commercio di Savona e nella sede della protezione civile di Genova su provvedimento della procura di Savona. Lo ha reso noto l’ANSA. Alla base del provvedimento ci sarebbe l’ipotesi di una truffa ai danni dello Stato messa in piedi da alcuni balneari della provincia in […]
Piccolo incendio al ristorante "Il Bagatto"
Un cortocircuito ad una friggitrice ha innescato un piccolo incendio al ristorante “Bagatto” nel centro storico di Loano. In breve tempo parecchio fumo ha interessato il locale e l’esterno. Pronto interevento della pubblica assistenza e dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme rapidamente. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato o ferito. Informazioni sull'autore del […]