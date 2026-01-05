Arenzano, brucia bosco vicino all’Aurelia: strada chiusa

Incendio boschivo questa mattina ad Arenzano vicino all’Aurelia. Il rogo, divampato per cause da accertare, ha visto mobilitato i vigili del fuoco e i volontari antincendio. Presente anche i carabinieri che hanno chiuso l’Aurelia per permettere. Le fiamme sono state domate e la strada è stata riaperta.

