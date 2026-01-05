Savona, la “Ocean Viking” ha attraccato in porto

La Ong Ocean Viking gestita da SOS Méditerranée ha attraccato questa mattina in porto a Savona: a bordo 33 migranti salvati nel Mediterraneo nei giorni scorsi. Prima dello sbarco i profughi saranno sottoposti ai consueti controlli sanitari. Presenti sul posto i sanitari dell’Asl2, mediatori culturali, la Croce Rossa e Bianca e le forze dell’ordine. Tutte le persone verranno ospitate in strutture distribuite sul territorio regionale e fuori regione.
