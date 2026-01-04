Cultura e Spettacoli Genova

Genova, grande festa in Piazza Matteotti per l’arrivo della Befana

Arriva in piazza Matteotti per regalare calze, caramelle e dolciumi ai bambini. Martedì 6 gennaio alle 15,30, accompagnata dall’esibizione della Banda musicale di Rivarolo – con inizio alle 15 – la Befana si calerà dalla scala dei Vigili del fuoco per la gioia di grandi e piccini, che festeggeranno con balli e dj set.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Genova, in collaborazione con Fiva Confcommercio, comando dei Vigili del fuoco, Associazione nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco e Associazione Nazionale Carabinieri.  Le caramelle sono offerte da Fiva Confcommercio e Camera di Commercio.

Nell’ambito dell’iniziativa Passaporto dei Presepi, alle 16.30 presso il Museo dei Cappuccini (piazzetta Santa Caterina Fieschi Adorno) si terrà una conferenza dal titolo Presepi a Genova tra XVIII e XIX secolo, a cura di Giulio Sommariva, docente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.

La scelta della data del 6 gennaio, giorno dell’Epifania e dell’Adorazione dei Magi, assume un forte valore simbolico nella storia e nell’iconografia del presepe, rendendo questa occasione particolarmente significativa per approfondire le radici artistiche e culturali della tradizione presepiale genovese.

