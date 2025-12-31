Tragedia nel pomeriggio a Ceriale, dove un uomo anziano è morto in strada per un malore nel corso del pomeriggio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi medici ma purtroppo non c’è stato niente da fare.
