Pieve Ligure, brucia sottotetto di una palazzina: traffico ferroviario interrotto

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato nel sottotetto di una palazzina per cause da accertare. Presenti anche i Carabinieri. L’intero stabile è stato sgomberato per sicurezza e il traffico ferroviario interrotto con conseguenti disagi per i viaggiatori. Presenti anche i soccorsi medici ma al momento non si hanno notizie di feriti o vittime.

