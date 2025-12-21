Calcio, l’Entella si fa rimontare dal Sud Tirol a tempo scaduto: 1-1

Entella e Sud Tirol non rischiano e alla fine meglio due feriti che un morto: l’1-1 finale non risolve i problemi di nessuno, anzi, lascia le due compagini in piena zona play out con Mantova e Sampdoria che incombono. L’Entella aveva sbloccato il match al 43′ con Debenedetti di testa in tuffo, il Sud Tirol ha concretizzato il forcing finale arrivato al termine di una gara deludente che i biancocelesti di Chiappella avrebbero dovuto chiudere nella ripresa anzichè lasciare l’iniziativa agli ospiti che nella bagarre finale hanno trovato con Odogwu il goal dell’1-1

