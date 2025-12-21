Genova e provincia Sport

Calcio, l’Entella si fa rimontare dal Sud Tirol a tempo scaduto: 1-1

Posted on Author Redazione Comment(0)

Entella e Sud Tirol non rischiano e alla fine meglio due feriti che un morto: l’1-1 finale non risolve i problemi di nessuno, anzi, lascia le due compagini in piena zona play out con Mantova e Sampdoria che incombono. L’Entella aveva sbloccato il match al 43′ con Debenedetti di testa in tuffo, il Sud Tirol ha concretizzato il forcing finale arrivato al termine di una gara deludente che i biancocelesti di Chiappella avrebbero dovuto chiudere nella ripresa anzichè lasciare l’iniziativa agli ospiti che nella bagarre finale hanno trovato con Odogwu il goal dell’1-1

 

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Imperia e provincia Sport

Aosta, ricoverato il ciclista imperiese Samuele Privitera dopo una caduta dalla bicicletta

Posted on Author Redazione

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Aosta il ciclista imperiese Samuele Privitera, di 20 anni, della squadra Hagens Berman Jayco, caduto a Pontey, durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc, gara under 23. Il giovane, cadendo, ha perso il casco di protezione sbattendo la testa. Informazioni sull'autore […]
Sport

Calcio, Gravina dà il via libera all’Eccellenza

Posted on Author Redazione

Il presidente Gravina ha confermato il via libera alla ripresa dei campionati regionali di Eccellenza. Spetterà alla LND studiare il format più idoneo a concludere la stagione. Per quest’anno, ha sottolineato Gravina, non ci saranno retrocessioni, ma solo promozioni in Serie D. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Genova Sport

Calcio, Genoa: bilancio ok, Zangrillo fuori

Posted on Author Redazione

L’Assemblea ordinaria dei Soci Azionisti, riunita in prima convocazione nella sede della Società a Villa Lomellini Rostan, ha approvato il bilancio di esercizio, su base annuale, chiuso al 30 giugno u.s. con una perdita di 33,3 milioni di euro. Contestualmente è stato presentato anche il bilancio consolidato di gruppo con una perdita di 32,5 milioni […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *