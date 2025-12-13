Loano, il Cimento Invernale torna il 28 dicembre

E’ in programma domenica 28 dicembre la 37^ edizione del Cimento Invernale di Nuoto di Loano, promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Turismo di Loano, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento, la Guardia Costiera di Loano.

Il tradizionale tuffo di fine anno si terrà nello specchio acqueo antistante i Bagni Lampara e, come sempre, vedrà la partecipazione di “professionisti del cimento” provenienti da tutta la Liguria e da tutto il nord Italia: gli impavidi tuffatori si metteranno alla prova affrontando il mare d’inverno per un bagno della durata di pochi secondi o, per i più allenati, di una decina di minuti.

Le iscrizioni si apriranno alle 10.30 mentre il tuffo è previsto per le 11 circa. Seguiranno le premiazioni: uno speciale riconoscimento sarà consegnato al più giovane e alla più giovane, al più maturo e alla più matura, a chi indossa il costume più originale.

A tutti i partecipanti sarà donato un piccolo omaggio. Dopo il tuffo, l’organizzazione offrirà a tutti i cimentisti un gustoso spuntino.

