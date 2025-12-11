Cultura e Spettacoli

I fiori del Ponente ligure protagonisti dell’allestimento alla cerimonia di consegna a Stoccolma

La Liguria è ancora una volta, come da tradizione, elemento protagonista alla cerimonia di consegna dei premi Nobel a Stoccolma grazie a una delle sue produzioni più rinomate, i fiori del Ponente.

Arrivano proprio dalle serre e dalle coltivazioni della Riviera dei Fiori i prodotti, fiori e materiale vegetale, necessari per l’allestimento della cerimonia che si svolge oggi alla Konserthuset nella capitale svedese. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione tra Regione Liguria, Fondazione Nobel, Comune di Sanremo e Camera di Commercio delle Riviere.

Per l’edizione 2025 sono stati utilizzati circa 16.000 steli e oltre 4 quintali di fronde ornamentali, tra cui ranuncoli, anemoni, rose, alstroemerie, papaveri, ortensie, statice sinuata e garofani.

Un evento di immenso prestigio internazionale che funge da straordinario palcoscenico per questa tipica produzione ligure, un settore che ha un’importanza non solo storica e culturale per il ponente, ma può vantare un rilevante peso economico e occupazionale.

“La presenza dei fiori di Sanremo all’allestimento della cerimonia dei Premi Nobel è motivo di orgoglio e conferma ancora una volta quanto la Liguria sia un punto di riferimento internazionale per la qualità, la creatività e l’affidabilità del settore florovivaistico- commenta il vice presidente Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – Grazie alla Camera di Commercio delle Riviere, al Comune di Sanremo, al Mercato dei Fiori e a tutte le realtà che hanno contribuito a questo successo insieme alla Regione Liguria. Il nostro territorio, forte di un comparto dinamico e riconosciuto nel mondo, dimostra che tradizione, innovazione e competenza possono trasformarsi in un simbolo globale di bellezza e identità”.

