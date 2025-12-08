Varazze, lite all’esterno di una discoteca: ferito un giovane

Un giovane è stato ferito all’esterno di una discoteca varazzina per cause da accertare. La vittima è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.
Ieri sera, a Varazze, si è svolto un servizio straordinario di prevenzione – che ha interessato varie zone della cittadina rivierasca – al quale hanno preso parte i poliziotti della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio e della Polizia Locale. In contemporanea la Polizia Ferroviaria ha svolto un […]
Albisola. Un bandito ha rapinato questa mattina l'ufficio postale di Via MArtini ad Albisola. Il malvivente, che indossava un caso integrale da motociclista ed era armato con una pistola giocattolo, dopo essersi fatto consegnare il denaro presente in una delle casse è fuggito facendo perdere le tracce. Sono in corso le indagini dei Carabinieri.
Episodio di intolleranza razziale nel campo nomadi di Genova nella zona di Bolzaneto. Sono infatti comparsi una svastica e la scritta "maledetti" su un camper. Sul caso sta indagando la Digos. Nello stesso campo qualche settimana fa si era verificato l'episodio del manifesto affisso a sfondo razziale.