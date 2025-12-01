Loano, tornano le Stelle di Natale AIL

Tornano anche quest’anno le “Stelle di Natale” di Ail, che sostengono la ricerca contro leucemia,

linfomi e mieloma.

A Loano le “Stelle di Natale” Ail saranno in vendita presso le Amministrazioni Michero, in via Aurelia 348,

dal 5 all’8 dicembre dalle 9 alle 19.

Era il 1989 quando, grazie all’intuizione della presidente di Ail di Reggio Calabria, furono vendute le prime

500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e

apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre sezioni Ail.

“Oggi grazie alle nostre buone stelle, con un contributo minimo di 15 euro potrai finanziare la ricerca

scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici in tutto il Paese. In molti stand troverai anche i Sogni di

Cioccolato Ail, una stella di cioccolato, disponibili con una donazione minima di 15 euro”.

I numeri delle “Stelle di Natale” raccontano di “un impegno continuo e di una grande fiducia da parte

delle persone, che ci hanno portato a distribuire dal 1989 ad oggi oltre 16,5 milioni di piantine e

raccogliere oltre 203,5 milioni di euro. Un prezioso supporto per consentire alla ricerca di crescere e per

offrire servizi migliori e sempre più capillari a pazienti e caregiver. Anno dopo anno Ail è cresciuta grazie

al generoso contributo di tanti sostenitori, arrivando a costruire una rete di solidarietà costituita da 83

sezioni su tutto il territorio nazionale”.

Grazie al supporto di tutti Ail e le sue sezioni territoriali possono: sostenere la ricerca scientifica e le borse

di studio per giovani ricercatori; supportare i centri di ematologia, anche con la donazione di dispositivi di

protezione personale; potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l’affluenza in ospedale

ai casi più urgenti; sostenere le case alloggio Ail, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari;

finanziare servizi socio-assistenziali per le famiglie in difficoltà; offrire sostegno psicologico a pazienti e

familiari; portare a casa dei pazienti farmaci e beni di prima di necessità.

