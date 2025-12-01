Genova street lab, inaugurata la nuova area pedonale di via Rolando

È stata inaugurata questo pomeriggio la nuova area pedonale di via Rolando a Sampierdarena, realizzata nell’ambito del progetto Genova Street Lab: un percorso sperimentale di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Genova con il Municipio II Centro Ovest, il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e il supporto tecnico-scientifico del Politecnico di Milano. Alla cerimonia hanno partecipato: l’assessore alla Mobilità Sostenibile Emilio Robotti, l’assessora all’Urbanistica e Città dei 15 minuti Francesca Coppola, il presidente del Municipio II Ovest Michele Colnaghi, la componente del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo Nicoletta Viziano. Presenti anche l’assessore municipale Luciano Cavazzon e alcuni consiglieri municipali. Durante l’evento di questo pomeriggio, sono state presentate alla cittadinanza le novità per il quartiere e i prossimi passi del progetto.

«È stato un grande piacere partecipare all’avvio di Genova Street Lab, un progetto pilota che avrà un anno di sperimentazione e un attento monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale per valutare, sulla base delle indicazioni provenienti dal tessuto locale, gli eventuali ed opportuni accorgimenti – dichiara l’assessora Coppola – Il nostro augurio è che Genova Street Lab possa diventare una “cassetta degli attrezzi” per rendere Genova una città più vivibile e “giocabile” nella quotidianità: più sicura, accessibile e capace di invitare a camminare, sostare e incontrarsi. Ringrazio Fondazione Compagnia di San Paolo e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante progetto di riappropriazione dello spazio pubblico da parte della cittadinanza».

«Genova Street Lab è un piccolo grande esempio di trasformazione dello spazio pubblico per la sua riappropriazione, nella vita quotidiana, da parte di cittadine e cittadini, in particolare bambini e persone anziane – spiega l’assessore Robotti – Davanti a noi abbiamo un anno di sperimentazione che ci consentirà, sulla base dell’esperienza vissuta dal territorio, di capire come migliorare ancora di più questo ambizioso progetto di rigenerazione urbana volto a rendere più inclusivi, sicuri e vivibili alcuni spazi pubblici del quartiere di Sampierdarena». «La pedonalizzazione del primo tratto di Via Rolando rende più sicuro il transito di tutti quei ragazzi che ogni giorno si recano nel polo scolastico piu grande della città – sottolinea il presidente del Municipio Colnaghi – Come Municipio ringraziamo gli uffici, i progettisti e tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo progetto, di cui monitoreremo gli sviluppi attraverso un attento e continuo confronto con tutto il nostro tessuto locale. Di recente, nel tratto in questione di Via Rolando, abbiamo già potuto apprezzare un evento organizzato da un asilo del quartiere e altri sono in programma, segno che l’idea è vista positivamente dalla cittadinanza».

«Genova Street Lab – dichiara Nicoletta Viziano, componente del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo – rappresenta un risultato concreto del bando Prospettive urbane promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per sostenere iniziative di rigenerazione urbana. Questo progetto pilota restituisce qualità e sicurezza agli spazi pubblici attraverso interventi leggeri e condivisi con i cittadini, favorendo mobilità sostenibile e inclusione sociale. Crediamo che sperimentazioni come questa siano fondamentali per migliorare la qualità dell’abitare e generare un cambiamento culturale nel modo di concepire la città, mettendo al centro le persone e il loro diritto a spazi vivibili».

Questo pomeriggio sarà interamente dedicato alla scoperta dei nuovi spazi pubblici, ripensati grazie a interventi di urbanistica tattica volti a migliorare accessibilità, sicurezza pedonale e qualità della vita. Colori, arredi temporanei e nuove aree per la socialità hanno trasformato via Rolando in un luogo più accogliente e vivo, restituendolo ai residenti come spazio di incontro e di mobilità dolce. Nel corso del pomeriggio le attività si sono estese ai Giardini Pavanello e a largo Gozzano, coinvolgendo in particolare gli allievi e le famiglie degli Istituti Comprensivi Barabino e Sampierdarena. Facilitatori esperti e referenti dell’amministrazione comunale hanno accompagnato i partecipanti in momenti di ascolto e confronto, raccogliendo percezioni, suggerimenti e osservazioni utili per valutare gli effetti delle nuove installazioni e le possibilità di rendere permanenti le trasformazioni.

Genova Street Lab è un progetto del Comune di Genova – Direzioni Smart Mobility, Pianificazione urbanistica, Urbanistica attuativa ed Edilizia privata – realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo con l’obiettivo di migliorare la qualità, l’accessibilità e la vitalità degli spazi pubblici di Sampierdarena, promuovendo una mobilità pedonale sicura e inclusiva e rendendo più attrattivi i luoghi di incontro.

Gli interventi, curati da Avventura Urbana S.r.l. e Service Design Lab UNIFI, si concentrano su quattro aree strategiche del quartiere, via Rolando e il plesso scolastico Salgari, Giardini Pavanello e Largo Gozzano. Genova Street Lab rappresenta un’esperienza pilota: i risultati ottenuti a Sampierdarena serviranno per definire linee guida replicabili anche in altri quartieri della città, contribuendo alla diffusione della cultura dell’urbanistica tattica come strumento per migliorare la vivibilità degli spazi pubblici. Nei prossimi mesi il Comune attiverà un monitoraggio “leggero” tramite questionario rivolto ai residenti, per valutare l’impatto degli interventi e orientare le decisioni su eventuali trasformazioni permanenti.

