Castel Vittorio (IM), a fuoco casa vacanze: intervento dei vigili del fuoco

I tre piani di una casa vacanza a Castel Vittorio sono andati distrutti in un incendio divampato la scorsa notte per cause da accertare. Fortunatamente non si sono registrati feriti o vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’immobile gravemente danneggiato dal fuoco e dichiarato inagibile.

