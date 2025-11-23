Castel Vittorio (IM), a fuoco casa vacanze: intervento dei vigili del fuoco

I tre piani di una casa vacanza a Castel Vittorio sono andati distrutti in un incendio divampato la scorsa notte per cause da accertare. Fortunatamente non si sono registrati feriti o vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’immobile gravemente danneggiato dal fuoco e dichiarato inagibile.
Articoli correlati
Arenzano, guidano in stato di ebbrezza: due persone denunciate
Ritirate anche le patenti Diversi i controlli su strada nel corso del weekend da parte dei Carabinieri ad Arenzano. Il bilancio è di due uomini denunciati perchè sorpresi a guidare con un tasso alcolemico nel sangue di gran lunga superiore a quello consentito, inoltre sono state ritirate le patenti. Informazioni sull'autore del post Gianluca Firpo […]
Maltempo: Asl 2 prepara un piano di monitoraggio degli accessi ai Pronto Soccorso
Savona. In considerazione delle condizioni meteo particolarmente impegnative previste in questi giorni ASL 2 ha predisposto e messo in atto un piano specifico per fronteggiarle al meglio. È stato attivato il monitoraggio continuo degli accessi nei Pronto Soccorso e dei tempi di attesa; è attiva la possibilità di potenziamento del personale infermieristico se necessario; sono state […]
Inferno sulla A26: scontro frontale tra due camion: un’esplosione e 4 feriti tra Masone e il bivio con la A10
Tragedia sfiorata sulla A 26 dove la scorsa notte si è verificato lo scontro frontale tra due tir che ha provocato una forte esplosione nel tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10. Secondo la ricostruzione del fatto al mezzo che viaggiava verso sud sarebbe scoppiato un pneumatico che ha causato lo sbandamento […]