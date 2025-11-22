Genova, 19enne ai domiciliari ruba due cellulari a operatore sanitario: arrestato

Regione Liguria ha provveduto all’approvvigionamento dei farmaci L’Aifa, l’ente nazionale che stabilisce i protocolli di utilizzo dei farmaci in Italia, ha esteso al trattamento anche domiciliare del Covid-19 alcuni farmaci abitualmente usati per malattie infiammatorie e infezioni virali (clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, radunavir, ritonavir). Alisa ha recepito e approvato le prime due raccomandazioni: la prima […]
Le indagini dei carabinieri hanno confermato l'accidentalità della morte di Franca Dabroi, la donna di 60 anni morta ieri nel rogo della camera del suo alloggio. Quindi nessuna autopsia sul corpo della donna che è stato restituito ai famigliari per le esequie.
Un ragazzo di 20 anni è stato ferito al volto con un coccio di bottiglia al culmine di una lite. Sul caso stanno indagando i carabinieri, il giovane è stato soccorso e medicato in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi.