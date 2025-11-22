Cronaca Genova

Genova, 19enne ai domiciliari ruba due cellulari a operatore sanitario: arrestato

Un 19enne già ai domiciliari con il braccialetto ha rubato due cellulari a un operatore sanitario,  in attesa di essere visitato al pronto soccorso dell’ospedale “Villa Scassi”. Sono intervenuti i carabinieri che dopo la perquisizione hann orinvenuto il bottino di due cellulari, nascosti sotto i vestiti. I telefoni sono stati immediatamente restituiti al proprietario. Per il 19enne è scattato l’arresto per furto e la denuncia per evasione dagli arresti domiciliari e per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

