Cronaca Genova

Genova, ripetuti episodi di violenza: il Questore chiude locale in Corso Perrone

Posted on Author Redazione Comment(0)
Un locale di corso Perrone nel quartiere genovese di Cornigliano al centro di episodi di violenza e illegalità, è stato definitivamente chiuso dal Questore di Genova. Queste le violazioni contestate:
  • somministrazione abusiva di alimenti e bevande;
  • vendita di alcolici e superalcolici nelle ore notturne;
  • apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo e intrattenimento;
  • organizzazione di serate danzanti senza alcuna licenza né rispetto delle norme di sicurezza.

L’attività è stata immediatamente sospesa e sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 12 mila euro. Nella stessa serata gli agenti sono nuovamente intervenuti fuori dal locale per sedare un’ennesima lite degenerata in percosse, con un altro avventore che ha denunciato la sottrazione dell’orologio all’interno della discoteca.

Il provvedimento notificato ieri dagli agenti del Commissariato Cornigliano non si limita alla cessazione immediata di ogni attività: per i prossimi 45 giorni il gestore non potrà ottenere alcun tipo di licenza in materia di pubblici esercizi o intrattenimento.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cogoleto Cronaca

Cogoleto, non si fermano all’alt dei Carabinieri e si schiantano contro un muro

Posted on Author Gianluca Firpo

Questa notte due 20enni italiani, a bordo di un’auto, non si sono fermati all’alt imposto dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Arenzano durante un posto di controllo. I due fuggitivi venivano successivamente individuati poiché si erano autonomamente schiantati contro un muro in zona Cogoleto senza riportare ferite. All’interno dell’autovettura è stata rinvenuta una modica quantità di […]
Agenda Cultura e Spettacoli Genova

Genova, venerdì spettacolo piromusicale in Piazza De Ferrari

Posted on Author Redazione

Venerdì 6 maggio piazza De Ferrari si riempie di fuochi, fiori e musica: uno spettacolo piromusicale multimediale mai visto prima organizzato da Regione Liguria in collaborazione con il Teatro Carlo Felice per celebrare Euroflora e la primavera in Liguria. A partire dalle 20.30 colori e proiezioni a tema floreale illumineranno il palazzo della Regione, accompagnato […]
Ceriale Cronaca

Ceriale, tra casi COVID sospetti in Comune: scatta quarantena preventiva

Posted on Author Redazione

“A seguito di febbre e sintomatologie sospette di tre dipendenti del Comune di Ceriale, che lavorano nel medesimo ufficio e allo stesso piano del palazzo civico, sono scattate le misure preventive a livello sanitario per arginare ogni possibile focolaio da Covid-19”. Il sindaco Luigi Romano: “Non sappiamo ancora se si tratti di Coronavirus o di […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *