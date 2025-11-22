Genova, ripetuti episodi di violenza: il Questore chiude locale in Corso Perrone

Un locale di corso Perrone nel quartiere genovese di Cornigliano al centro di episodi di violenza e illegalità, è stato definitivamente chiuso dal Questore di Genova. Queste le violazioni contestate:



somministrazione abusiva di alimenti e bevande;

vendita di alcolici e superalcolici nelle ore notturne;

apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo e intrattenimento;

organizzazione di serate danzanti senza alcuna licenza né rispetto delle norme di sicurezza.

L’attività è stata immediatamente sospesa e sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 12 mila euro. Nella stessa serata gli agenti sono nuovamente intervenuti fuori dal locale per sedare un’ennesima lite degenerata in percosse, con un altro avventore che ha denunciato la sottrazione dell’orologio all’interno della discoteca.