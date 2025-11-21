Posted on

A partire dall’anno scolastico 2022/2023, gli studenti italiani avranno la possibilità di iscriversi ad un nuovo liceo. Si tratta del Liceo quadriennale Scienze Applicate per la Transizione Ecologica e Digitale, un percorso formativo di durata di 4 anni promosso dal consorzio Elis e Snam, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Il nuovo Liceo segue gli obiettivi del PNRR e del Piano “RiGenereazione […]