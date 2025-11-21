Redazione

Arriva a La Spezia il nuovo Liceo per la Transizione Ecologica e Digitale

A partire dall’anno scolastico 2022/2023, gli studenti italiani avranno la possibilità di iscriversi ad un nuovo liceo. Si tratta del Liceo quadriennale Scienze Applicate per la Transizione Ecologica e Digitale, un percorso formativo di durata di 4 anni promosso dal consorzio Elis e Snam, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Il nuovo Liceo segue gli obiettivi del PNRR e del Piano “RiGenereazione […]
Savona, il Comune amplia l’offerta di posti disponibili per i nidi

Saranno tante le novità per il prossimo anno educativo, messe in campo grazie anche a una coprogettazione nell’ambito dell’iniziativa Città dell’Educazione che vede Savona – insieme a Torino, Genova e Vercelli – tra le quattro città protagoniste dell’iniziativa omonima, promossa da Fondazione Compagnia di San Paolo con il Comune di Savona, la Fondazione De Mari […]
Andora, il comune festeggia e premia gli studenti top

Da lunedì 4 a venerdì 29 novembre si ricevono le domande per accedere agli assegni di merito riservati alle studentesse e agli studenti andoresi. Il comune di Andora premia gli studenti delle scuole medie e superiori per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2018/2019. Da lunedì 4 a venerdì 29 novembre si ricevono le domande per […]

