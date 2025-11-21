Cairo Montenotte Celle Ligure Genova Genova e provincia Imperia e provincia Sport

Calcio, tornano i campionati dopo la pausa per la Nazionale

Serie A, le partite della 12^ giornata

Sabato 22 novembre

  • ore 15.00: Cagliari-Genoa 
  • ore 15.00: Udinese-Bologna
  • ore 18.00: Fiorentina-Juventus
  • ore 20.45: Napoli-Atalanta

Domenica 23 novembre

  • ore 12.30: Verona-Parma
  • ore 15.00: Cremonese-Roma 
  • ore 18.00: Lazio-Lecce 
  • ore 20.45: Inter-Milan

Lunedì 24 novembre

  • ore 18.30: Torino-Como 
  • ore 20.45: Sassuolo-Pisa 

SERIE B, LE PARTITE DELLA 13°GIORNATA

oggi ore 20:30
  • CatanzaroPescara
sab 22 NOV ore 15:00
  • CarrareseReggiana
  • AvellinoEmpoli
  • EntellaPalermo
sab 22 NOV ore 17:15
  • PadovaVenezia
sab 22 NOV ore 19:30
  • BariFrosinone
dom 23 NOV ore 15:00
  • ModenaSudtirol
  • MantovaSpezia
dom 23 NOV ore 17:15
  • MonzaCesena
lun 24 NOV ore 20:30
  • SampdoriaJuve Stabia

 

SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 13° GIORNATA DOMENICA ORE 14.30

Asti-Imperia

Cairese-Ligorna

Celle V.-Derthona

Chisola-Vado

Lavagnese-Gozzano

NovaRomentino-Sestri Levante

Sanremese-Saluzzo

Valenzana-Varese

Biellese-Club Milano

