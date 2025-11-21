Calcio, tornano i campionati dopo la pausa per la Nazionale

Serie A, le partite della 12^ giornata
Sabato 22 novembre
- ore 15.00: Cagliari-Genoa
- ore 15.00: Udinese-Bologna
- ore 18.00: Fiorentina-Juventus
- ore 20.45: Napoli-Atalanta
Domenica 23 novembre
- ore 12.30: Verona-Parma
- ore 15.00: Cremonese-Roma
- ore 18.00: Lazio-Lecce
- ore 20.45: Inter-Milan
Lunedì 24 novembre
- ore 18.30: Torino-Como
- ore 20.45: Sassuolo-Pisa
SERIE B, LE PARTITE DELLA 13°GIORNATA
oggi ore 20:30
- CatanzaroPescara–
sab 22 NOV ore 15:00
- CarrareseReggiana–
- AvellinoEmpoli–
- EntellaPalermo–
sab 22 NOV ore 17:15
- PadovaVenezia–
sab 22 NOV ore 19:30
- BariFrosinone–
dom 23 NOV ore 15:00
- ModenaSudtirol–
- MantovaSpezia–
dom 23 NOV ore 17:15
- MonzaCesena–
lun 24 NOV ore 20:30
- SampdoriaJuve Stabia
SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 13° GIORNATA DOMENICA ORE 14.30
Asti-Imperia
Cairese-Ligorna
Celle V.-Derthona
Chisola-Vado
Lavagnese-Gozzano
NovaRomentino-Sestri Levante
Sanremese-Saluzzo
Valenzana-Varese
Biellese-Club Milano