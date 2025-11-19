Alassio, in arrivo due finanziamenti regionali per nuovi impianti di energia rinnovabile

“Il risultato ottenuto – dichiara il consigliere comunale con incarico all’Efficientamento e Transizione Ecologica, Grandi Opere e Infrastrutture di livello regionale, Martino Schivo – costituisce un passo significativo nel percorso che la nostra Amministrazione sta portando avanti per migliorare l’efficienza energetica della città, confermando la capacità di intercettare, in sinergia con gli Uffici Comunali, le risorse disponibili dedicate alla transizione ecologica e alla sostenibilità. Grazie a questo contributo importante, due strutture strategiche come la piscina comunale e il nuovo parcheggio pluripiano di via Pera potranno diventare poli di efficienza e innovazione. Inoltre, l’energia prodotta verrà condivisa attraverso la Comunità Energetica, consentendo a cittadini e imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi economici e ambientali della produzione rinnovabile locale. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada, estendendo progressivamente tali interventi anche ad altre strutture e servizi di Alassio, in maniera tale da concretizzare un modello di sviluppo sempre più moderno, sostenibile e consapevole. A questo proposito, ci tengo ad anticipare, tra i prossimi interventi da candidare ai nuovi finanziamenti relativi ai nuovi impianti di energia rinnovabile, quello dedicato allo stadio comunale, oltre a ulteriori investimenti nel settore delle rinnovabili, in particolare nuovi impianti fotovoltaici e sistemi di mini-eolico nell’area del Porto Luca Ferrari”.