Calcio, una Sampdoria a pezzi a Venezia per non affondare in Laguna

La Sampdoria è un disastro senza fine, cambiano i tecnici, i nomi ma i risultati restano quelli di sempre: deprimenti. L’arrivo del tecnico Gregucci non ha assolutamente cambiato nulla come prevedibile, segno che il problema sta a monte in una società inadeguata sotto ogni punto di vista, soprattutto quello tecnico. L’umiliante sconfitta casalinga contro il Mantova ha spinto meritatamente la squadra all’ultimo posto della classifica di Serie B con poche possibilità di salvezza diretta e all’orizzonte c’è il match proibitivo con il Venezia che potrebbe riservare l’ennesima brutta figura di una stagione horror. Il Venezia in casa ha un rendimento da promozione diretta con 12 punti conquistati sui 16 complessivi che ha in classifica. Il vero problema per la squadra arancio-nero-verde sono le gare esterne dove finora sono stati solo 4 i punti raccolti con grande fatica. La Sampdoria lontano dal “Ferraris” non vince una gara dallo scorso giugno quando prevalse a Salerno nella gara di ritorno del play out. Tra i blucerchiati sono out Pedrola e Malagrida e Depaoli; verso il recupero Pafundi. Fischio d’inizio alle 19.30.

I PRECEDENTI

Vittorie Venezia: 3 (ultima nel gennaio 2024, 5-3)

Pareggi : 3

Vittorie Samp . 4 (ultima nel marzo 2022, 0-2)

