Turismo, fiori, piante aromatiche, enogastronomia: giornata ligure a Monaco di Baviera tra business e networking

Fiori, erbe aromatiche, eccellenze gastronomiche e vini Dop: è il “poker di assi” con cui la Liguria si è presentata a Monaco di Baviera, in una giornata speciale di business organizzata da Regione Liguria che ha coinvolto 24 realtà imprenditoriali del territorio.

In collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca e la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria sono stati organizzati una serie di appuntamenti ed eventi per permettere agli operatori presenti di proporsi al mercato tedesco, con eventi studiati ad hoc. Un’importante occasione per rafforzare i rapporti tra Liguria e Germania, mercato di riferimento per il turismo, ma non solo.

L’iniziativa si inserisce nel lavoro di internazionalizzazione e promozione delle aziende liguri all’estero, portato avanti dalla Regione Liguria, secondo la logica di valorizzazione delle proprie eccellenze come volano per l’economia del territorio.

La giornata si è aperta con una visita dedicata al settore floricolo presso il Mercato Generale dei fiori della capitale bavarese: guidati da un esperto della Camera di Commercio Italo-Tedesca, i rappresentanti del settore florovivaistico regionale hanno avuto l’opportunità di incontrare importatori e grossisti tedeschi, esplorando nuove possibilità di collaborazione. Nel pomeriggio, presso la sede di Eataly di Monaco, i produttori liguri del settore agroalimentare e vinicolo hanno invece potuto offrire dimostrazioni e degustazioni delle loro specialità durante gli incontri B2B con gli operatori della grande distribuzione, del settore Ho.Re.Ca. e importatori di prodotti tipici.

Gli ospiti tedeschi hanno potuto immergersi nelle tradizioni liguri con una serie di momenti di animazione: una gara di pesto al mortaio – tappa ufficiale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio – che ha visto protagonisti giornalisti e gastronomi tedeschi, impegnati nella preparazione della famosa specialità genovese sotto l’occhio attento di una giuria specializzata. Ad aggiudicarsi il premio sono stati Peter Amann, fotografo e giornalista transilvanico che da decenni divide la vita tra Germania e Italia, e lo chef tedesco Kevin Kecskes. A seguire, una masterclass dedicata ai vini liguri ha permesso di scoprire alcune delle etichette più rappresentative del territorio, mentre una degustazione guidata di olio Evo ha offerto una panoramica sull’importanza della qualità e delle proprietà benefiche degli oli liguri.

La giornata di business sul mercato tedesco si è conclusa con un evento dedicato al turismo, un’occasione per conoscere in anticipo l’offerta che la Liguria proporrà nel 2025. Il Direttore della Camera di Commercio Italo-Tedesca ha aperto la presentazione ufficiale delle opportunità turistiche della Liguria, supportato dal Console Italiano a Monaco, e gli operatori liguri hanno presentato al pubblico i pacchetti e le esperienze disponibili nella regione, incontrando tour operator e agenzie di viaggio locali. In conclusione, un momento di show cooking e una cena a base di prodotti liguri, per 70 ospiti tra operatori turistici, giornalisti e blogger selezionati che hanno avuto l’opportunità di scoprire colori e profumi della nostra regione.

