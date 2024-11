Carceri violente, due detenuti finiti in rianimazione a Genova e La Spezia

Due detenuti nelle carceri di Genova e La Spezia sono stati ricoverati in codice rosso negli ospedali cittadini in rianimazione dopo aver tentato il suicidio. Lo comunica il sindacato Uil-Pa Polizia Penitenziaria.

La scorsa notte nel carcere di Genova Marassi il personale della polizia penitenziaria è dovuto intervenire in tenuta antisommossa per fermare il lancio di alcune bombole di gas da parte di un gruppo di detenuti. Durante l’intervento sono rimasti feriti un agente e un ispettore, che trasferiti al pronto soccorso hanno riportato una prognosi di sette giorni ciascuno. Decisivo l’intervento della Polizia Penitenziaria.

