Crescono i centenari in Italia: il 30% in più rispetto al 2014

Secondo i dati recentemente pubblicati dall’Istat, al 1° gennaio 2024 i residenti che hanno raggiunto i cento anni di età sono 22.552, registrando un incremento superiore al 30% rispetto ai 17.252 del 2014.

Di questa popolazione longeva, la maggioranza è rappresentata dalle donne, che costituiscono l’81% del totale.

Nel dettaglio, si osserva inoltre che i residenti con almeno 105 anni, definiti “semi-supercentenari,” sono 677. Tra questi, 21 persone hanno superato i 110 anni d’età, rientrando nella categoria dei cosiddetti “supercentenari”, di cui solo uno è di sesso maschile.

La Liguria si distingue in Italia ed Europa per la straordinaria longevità della sua popolazione. Qui la densità di centenari e ultracentenari è tra le maggiori a livello nazionale, con una concentrazione di circa 3 persone di 105 anni o più ogni 100.000 residenti, un dato superato solo da poche altre regioni italiane come il Molise.