Calcio, lo Spezia riprende la volata: battuto il Modena 1-0

Continua la marcia trionfale dello Spezia che batte il Modena e trova il 17° risultato utile consecutivo conservando l’imbattibilità pur senza giocare una gara irresistibile. Contro gli emiliani la squadra di D’Angelo vince 1-0 grazie alla rete di Esposito a fine primo tempo e tanto basta per val volare le Aquile provvisoriamente in testa alla classifica del campionato di B insieme al Pisa ma con una partita in più. Gioco saldamente nelle mani dei padroni di casa che vanno vicini alla rete al 24′ con Reca che al volo impegna Gagno, il Modena spreca con Defrel al 27′; al 39′ Esposito raccoglie un assist del fratello Sebastiano battendo Gagno da pochi passi. Nella ripresa il Modena gioca con più intensità ma con poca efficacia: al 79′ punizione di Esposito con Gagno che devìa sulla traversa.

Spezia – Modena: 1-0;

Reti: 39′ P.Esposito (S);

Ammoniti: 52′ Dellavalle (M), 57′ Reca (S), 70′ Caso (M), 72′ Di Serio (S), 78′ P.Esposito (S), 86′ Nagy (S), 92′ Duca (M), All.Bisoli (M);

SPEZIA (3-5-2): Gori, Mateju, Hristov, Bertola, Elia, Nagy, S. Esposito, Degli Innocenti (73′ Candelari), Reca (73′ Wisniewski), F. Esposito (82′ Soleri), Falcinelli (62′ Di Serio).

MODENA (4-4-2): Gagno, Zaro, Botteghin (45′ Battistella), Caldara, Di Pardo (45′ Idrissi), Santoro, Gerli (69′ Bozhanaj), Palumbo, Dellavalle (83′ Duca), Caso, Defrel (69′ Abiuso).

