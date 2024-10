La Spezia, ha compiuto due aggressioni: arrestato giovane per tentato omicidio

Un uomo è stato arrestato a La Spezia con l’accusa di tentato omicidio, rapina e lesioni personali dopo essere stato riconosciuto l’autore di due aggressioni in centro città. Grazie ad alcune immagini del circuito di videosorveglianza urbano riferite al secondo episodio, la squadra mobile ha rintracciato il giorno successivo un 27enne di origine marocchina che, per aspetto e andatura, ricordava l’autore delle aggressioni e che è stato trovato in possesso di un paio di forbici lunghe oltre 20 centimetri che sono state sequestrate e che gli sono valse una prima denuncia per possesso di oggetto atto a offendere. Le vittime lo hanno poi riconosciuto come il loro aggressore.

Informazioni sull'autore del post