Genova, forza un posto di blocco e investe agente della Municipale: arrestato

Forzando un posto di blocco ha investito un agente della Municipale finito in ospedale. E’ accaduto a Genova in Via Gramsci dove è andato in scena un inseguimento conclusosi con l’arresto del responsabile dell’investimento. L’uomo, a bordo di un’auto rubata, era stato fermato per un controllo a quel punto il conducente era ripartito investendo un agente e scappando dall’altro. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia, senza patente e armato è stato processato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, lesioni e possesso ingiustificato di grimaldelli. Il giudice ha convalidato l’arresto emettendo un’ordinanza di misura cautelare nel carcere di Marassi.

