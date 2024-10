Sanremo,In arrivo a livello locale la figura del garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive

Il sindaco Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara hanno ricevuto a Palazzo Bellevue Doriano Saracino, garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per affrontare il tema dell’istituzione della figura del garante a livello locale.

Il garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è una figura di garanzia e tutela che, vistando i luoghi di privazione della libertà, una volta riscontrate criticità, trova soluzioni per risolverle in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili.

“Abbiamo intenzione di individuare tale figura anche a livello locale – ha confermato il sindaco Alessandro Mager – una figura di garanzia con compiti di vigilanza che possa anche favorire i processi sociali tra istituto penitenziario e comunità locale”.

Il sindaco e il vicesindaco si sono impegnati a portare quanto prima in consiglio comunale il regolamento per l’istituzione di questa figura, per l’individuazione della quale verrà poi predisposta apposita manifestazione di interesse.

Oltre ad avere compiti di controllo e vigilanza, il garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive a livello locale riveste un ruolo importante anche nell’ottica di collegamento tra istituto penitenziario, ente locale e comunità, soprattutto in riferimento al reinserimento sociale dei detenuti.

A tal proposito il vicesindaco Fellegara ha poi ricordato alcuni progetti che potranno beneficiare di rilevanti finanziamenti statali dedicati, già in fase di attuazione avanzata da parte del settore Servizi sociali del Comune di Sanremo: “Si tratta di progetti sociali di reinserimento che prevedono una piccola formazione dei detenuti e, soprattutto, una loro caratterizzazione professionale attraverso iniziative legate per lo più alla manutenzione del territorio, ovviamente in stretto rapporto con la direzione carceraria. Ambiti di applicazione su tematiche particolarmente sentite dalla comunità e, di riflesso, di alto potenziale di efficacia nell’ottica di un reinserimento sociale”.

