Tornano le Giornate FAI d’Autunno

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano, per la tredicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Da Nord a Sud nella Penisola 700 luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it), grazie all’impegno, alla creatività e alla passione di migliaia di volontari del FAI attivi in ogni regione. Partecipare alle Giornate FAI non è solo un’occasione per scoprire e per godersi il patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso la missione del FAI: ad ogni visita si potrà infatti sostenere la missione del FAI con una donazione.

In Liguria, grazie all’impegno dei sei Gruppi Giovani, in collaborazione con le sei Delegazioni territoriali della nostra regione, che ancora una volta hanno individuato nuove realtà da proporre, saranno offerte visite (vedi oltre dettaglio aperture) alla scoperta di tre borghi, Tellaro (SP), Castelvecchio di Rocca Barbena (SV) e Baiardo (IM), di emergenze storiche come il Teatro Sacco di Savona o il Castello Brown a Portofino e di realtà produttive e di ricerca come l’Istituto Idrografico della Marina a Genova.

Le Giornate FAI d’Autunno sono quindi, con le loro 700 aperture di luoghi solitamente inaccessibili o poco valorizzati in 360 città, un’occasione unica per conoscere le tante sfaccettature del patrimonio culturale e artistico: un viaggio in tutta Italia che porterà a conoscere palazzi storici, ville, chiese e collezioni d’arte, ma anche laboratori artigiani, esempi di archeologia industriale e siti produttivi con un programma di itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici, e speciali aperture dedicate alla sostenibilità e alla conoscenza della natura e del paesaggio. Tutto questo è il patrimonio culturale dell’Italia, il “nostro patrimonio”, che il FAI svela al pubblico in due giorni di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento. A chi desideri partecipare verrà suggerito di offrire un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività della Fondazione.

Con i contributi raccolti in queste fondamentali occasioni il FAI provvede alla cura e alla valorizzazione dei 72 beni che gli sono stati affidati. È tra questi la storica Barberia Giacalone di Genova (vedi oltre scheda) che, dopo un impegnativo lavoro di messa in sicurezza e un accurato intervento di restauro del delicato arredo di specchi e vetri colorati dal gusto Deco, viene presentato e restituito alla godibilità per il pubblico.

La Presidente FAI Liguria, Farida Simonetti, parla del significato di questa manifestazione per la regione:

“Questa edizione è un momento di pieno raggiungimento degli obiettivi del FAI poiché siamo in grado di restituire alla città un bene di particolare interesse per la storia delle attività artigianali che rendevano vivo il centro storico genovese nella zona pulsante dei moli, la Borsa, gli “scagni” degli armatori. Come è stato per la Barberia, i costanti interventi sui beni FAI (in Liguria sono in corso quelli per arrivare all’apertura di Villa Rezzola a Lerici) sono possibili proprio grazie al contributo di quanti, partecipando alle visite proposte nelle Giornate FAI, non solo dimostrano la propria sensibilità verso il patrimonio, ma si rendono parte attiva nella sua conservazione sostenendo l’azione del FAI con un proprio contributo”.

L’Assessore al Commercio e Artigianato del Comune di Genova, Paola Bordilli, dice che “Le giornate del FAI rappresentano un appuntamento sempre molto sentito e ringrazio la delegazione del FAI ligure con cui si è costruito un percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro territorio che tocca anche il patrimonio commerciale della città . Tra questi la Barberia Giacalone, di vico dei Caprettari, un gioiello da scoprire nel cuore della città portuale. Le visite guidate del FAI ne permetteranno la conoscenza, raccontando la storia di questa barberia e riprendendo la volontà non solo di restaurare la bottega, ma di conservare la tradizionale attività. Ci sono luoghi meravigliosi da scoprire, e questa iniziativa del Fai è un’ottima occasione per visitarli ed apprezzarne i segreti, nella città d’Italia che vanta il più alto numero di botteghe storiche”.

Le Giornate FAI d’Autunno vedono una speciale partecipazione dei giovani volontari del FAI, organizzati nei Gruppi FAI Giovani che, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, tra cui quest’anno per la prima volta saranno anche studenti dell’Università di storia dell’arte alla quale grazie all’accordo raggiunto sarò riconosciuto un credito formativo per il loro impegno. Insieme agli “Apprendisti Ciceroni” con fantasia ed entusiasmo racconteranno l’Italia in due giorni di festa intitolata alla conoscenza del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo del nostro Paese. Un patrimonio che non consiste solo nei grandi monumenti, ma anche in edifici e paesaggi sconosciuti, luoghi che custodiscono culture e tradizioni e che tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per sempre e per tutti, come è nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.

Il programma nazionale dell’edizione 2024, una vastissima, variegata e curiosa mappa che illustra e racconta l’Italia, attraverso beni e paesaggi preziosi, tutti da scoprire, è stato presentato lo scorso giovedì 3 ottobre all’American Academy in Rome, uno dei luoghi che saranno aperti durante le Giornate FAI d’Autunno in un itinerario alla scoperta del Gianicolo, che comprende anche il giardino della Fontana dell’Acqua Paola: un monumento molto noto, di cui, tuttavia, in questa occasione si scoprirà l’altro lato, quello meno conosciuto, il giardino sul retro, con un portico che si apre in un sorprendente panorama su tutta Roma. Una scelta simbolica, che riflette appieno l’approccio del FAI, sempre alla ricerca di luoghi e storie originali, o anche solo di punti di vista nuovi e diversi da cui guardare al patrimonio dell’Italia riscoprendone la meraviglia.

“Il bello, la forza, l’originalità delle Giornate FAI d’Autunno consiste proprio nella straordinaria e inaspettata varietà delle scelte, nella sorpresa che sempre si rinnova di ciò che la nostra Rete Territoriale identifica per le aperture; e ancora e soprattutto questo “bello” sta nella fantasia di una schiera di italiani civili ed energici che si mettono al servizio del Patrimonio comune attraverso il FAI. Questo è il senso più profondo della tredicesima edizione delle Giornate FAI; un grande segnale di ottimismo, di vigore, di fratellanza civile di tanti cittadini – delegati, volontari e “Apprendisti Ciceroni” – per i loro concittadini” ha dichiarato il Presidente del FAI Marco Magnifico.

Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Fondazione “Ottobre del FAI”, attiva per tutto il mese.

Le Giornate FAI d’Autunno si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97). Partecipare alla visita con una donazione significa sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Ogni Iscritto al FAI e chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento potrà beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi e di aperture dedicate. Sottoscrivere la tessera FAI significa diventare parte di un grande progetto e rappresenta un atto d’amore per l’Italia.

Elenco completo dei luoghi visitabili e modalità di partecipazione all’evento su:

www.giornatefai.it – www.fondoambiente.it

Informazioni sull'autore del post