Aperte le iscrizioni per il corso Guide Ambientali Escursionistiche

Accademia del Turismo, l’ente di formazione professionale leader nell’ambito turistico nel territorio del levante ligure, e Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, si uniscono in sinergia per presentare la terza edizione del corso GAE (Guida Ambientale Escursionistica).

Dopo l’impegno di Accademia del Turismo nel proporre corsi professionali, propedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro dell’accoglienza, della ristorazione e del turismo da diporto, ecco un nuovo corso, improntato su un altro asset fondamentale del tessuto economico ligure: la natura e i suoi sentieri.

Secondo il sito di Regione Liguria sono 472 i percorsi escursionistici nella nostra regione, per una lunghezza superiore ai 3mila chilometri; a questi si aggiungeranno nel breve periodo ulteriori 181 chilometri con 47 nuovi percorsi e sentieri.

Questo è un dato che fa riflettere anche in ottica di lavoro, in quanto aumenteranno le richieste di guide locali e operatori turistici, in grado di offrire un servizio che possa rispecchiare le aspettative della nuova tipologia di visitatore: ecosostenibile, alla ricerca di unicità, desideroso di approfondire la storia e le tradizioni locali. Ben diverso dal turista di massa.

“Il turismo esperienziale è sicuramente una delle tendenze più significative del settore, il viaggiatore da passivo diventa sempre più attivo, andando alla ricerca di pratiche autentiche per avvicinarsi alla cultura locale, alle tradizioni e allo stile di vita del posto visitato.” Chiara Rosatelli, Direttrice di Accademia del turismo.

Il Corso “Guida Ambientale Escursionistica”, ad oggi l’unico patrocinato da Aigae in Liguria che rilascia una qualifica regionale abilitante alla professione, è pensato sia per giovani appassionati di geologia, biodiversità, interpretazione ambientale, sia per figure già attive nel settore turistico ambientale che desiderano arricchire i propri curricula. Il percorso di formazione si svolgerà nelle giornate di giovedì pomeriggio, venerdì, sabato e sporadicamente di domenica, per favorire l’adesione di quei lavoratori che vogliono investire sulla propria crescita professionale.

Per partecipare alle 300 ore di corso, tenute da guide ambientali escursionistiche professionali, di cui 50 di pratica outdoor con escursioni sul territorio ligure, incentrate anche sulla sicurezza, è possibile fare domanda d’iscrizione entro il 31 ottobre scaricabile, insieme alla scheda informativa, sul sito Accademia.corso Gae

Per i fuorisede interessati saranno disponibili accommodation con scontistica riservata, tramite strutture partner di Accademia del Turismo.

