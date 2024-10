Arenzano, una targa ricorderà la figura del Dott. Lorenzo Calcagno

La morte del Dott. Lorenzo Calcagno avvenuta lo scorso agosto ha commosso tutta la città di Arenzano di cui era, forse, il medico di famiglia più conosciuto. L’Amministrazione Comunale, in ricordo della sua figura di medico e persone per bene, ha deliberato di apporre una targa in suo ricordo sul muro della cappella del cimitero comunale. “Al Dott. Lorenzo Calcagno, a perenne ammirazione, i cittadini posero”.

