Solidarietà di “Vince Liguria” a Simone Ferro

“I nodi sono venuti al pettine: non solo crolla l’occupazione in Liguria, ma siamo anche la regione del nord ovest con la performance peggiore” così Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria commenta i dati Istat sull’occupazione in Liguria relativi al secondo trimestre 2024 “L’andamento altalenante dell’occupazione dimostra come in Liguria persistano problemi strutturali nei diversi […]