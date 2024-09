Posted on

Sono segnalati 5 km di coda tra Spotorno e Feglino in direzione di Ventimiglia per un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque auto a causa dell'asfalto reso vscido dalla pioggia. Per consentire l'arrivo dei mezzi di soccorso è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione di Genova. Traffico in tilt.