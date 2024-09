Posted on

Savona. Vigili del Fuoco impegnati ieri sera in via Amalfi a Savona. Un cornicione pericolante ha reso necessario l'intervento e la rimozione delle auto in sosta nella zona interessata per poter posizionare l'autoscala. I pompieri hanno quindi messo in sicurezza l'area.