Calcio, la Sampdoria riparte da Cosenza: vietato sbagliare ancora

La Sampdoria cerca una nuova ripartenza nella delicatissima trasferta di Cosenza. Dopo il disastroso avvio di campionato e l’arrivo di Andrea Sottil in panchina, i blucerchiati non potranno più sbagliare un colpo per risalire una classifica orribile che la vede al terz’ultimo posto in piena zona retrocessione e già sensibilmente staccata dalla zona di testa. Lo 0-0 interno contro il Bari è stato accolto con moderata soddisfazione anche perchè maturato in condizioni emotive e tattiche precarie ma adesso è lecito attendersi la svolta. Il Cosenza al netto della penalizzazione avrebbe 5 punti in classifica malgrado il difficilissimo calendario che ha visto i rossoblu opposti a Cremonese, Palermo,Spezia e Mantova. I rossoblu sono una squadra molto forte e temibile in casa. Tra i blucerchiati assenti i difensori Romagnoli e Vulikic, in dubbio Ioannou e l’ex Tutino. Si gioca alle 15

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Venturi, Camporese, Caporale; Ciervo, Kourfalidis, Kouan, D’Orazio; Florenzi; Fumagalli, Strizzolo. All. Alvini.

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Ferrari, Veroli; Venuti, Meulensteen, Vieira, Benedetti, Barreca; Sekulov, Coda. All. Sottil.

Arbitro: Collu di Cagliari.

I PRECEDENTI

Vittorie Cosenza: 0

Pareggi : 2

Vittorie Samp. : 3 (ultima nel febbraio 2024, 1-2)

