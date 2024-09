Lavagna, prolungata fino ale 31 dicembre la sosta a pagamento della zona estiva

Al fine di monitorare il flusso della sosta a pagamento anche in

un’area ed in un periodo di domanda meno intensa rispetto a quello estivo, si è ritenuto di

estendere fino al 31/12/2024, a titolo sperimentale, il funzionamento della suddetta ZONA ESTIVA

continuando ad applicare ad essa, fino a tale data, le stesse tariffe, gli stessi giorni e gli stessi orari

di funzionamento qui di seguito riassunti.

Tariffe:

• 1,00 Euro all’ora nei giorni feriali non prefestivi

• 1,50 Euro all’ora nei giorni festivi e prefestivi

• 5,00 euro per sosta di almeno 6 ore sia nei feriali che nei festivi.

Orario e periodo di funzionamento:

tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 19.30.

Durata massima della sosta:

Sosta massima: 10 ore.

Ricordiamo che la ZONA ESTIVA comprende le soste blu di piazza Milano, Piazzale Giovanni

XXIII, via del Cigno, Via Aurelia, via Lombardia, via Romana nello spiazzo antistante il Cimitero,

Piazzale Lugano e Via Lungotorrente Barassi.

L’obiettivo è quello di acquisire elementi utili a valutare una successiva e generale riorganizzazione

della sosta sul Territorio Comunale

