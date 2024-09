IMperia, Controlli in mare: sinergia tra guardia costiera e Polizia di Stato

Controlli più capillari nel periodo di maggiore affluenza turistica nel ponente ligure, dove,

su indicazione del Prefetto di Imperia, sono state pianificate ed eseguite diverse missioni

navali e pattuglie terrestri con impiego congiunto di militari della Capitaneria di Porto di

Imperia e personale della Questura di Imperia sul litorale ed in mare a bordo di

motovedette e moto d’acqua che hanno portato all’effettuazione di oltre 50 controlli.

Le attività preventive poste in essere hanno avuto un esito molto positivo, affinando la

collaborazione tra le Autorità coinvolte e fornendo un importante presidio di sicurezza a

tutta l’utenza del mare, dai bagnanti ai diportisti, sia in termini di salvaguardia della vita

umana in mare e che di ordine pubblico, in riferimento alle specifiche attribuzioni

normative dei Corpi intervenuti.

I

controlli erano altresì inseriti nel più ampio contesto dell’Operazione Mare e Laghi

Sicuri 2024 che prevede, da diversi anni ormai, una decisa intensificazione della

presenza della Guardia Costiera su laghi, mari e spiagge nel periodo interessato dalla

balneazione.

