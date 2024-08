CGIL Savona: “Oltre 60.000 lavoratori a rischio in Italia”

“D a gennaio ad oggi, le crisi industriali e i lavoratori in difficoltà nel Paese sono aumentati drammaticamente sono circa 60mila i lavoratori coinvolti da crisi industriali per le quali sono aperti tavoli nazionali. In provincia di Savona non va meglio, anzi, la latitanza è l’incapacità conclamata della Regione Liguria a mettere a terra qualsivoglia politica industriale: non solo ha causato la diminuzione dell’apparato produttivo savonese, ma non ha risolto in oltre 9 anni di amministrazione nessuna delle vertenze industriali savonesi che interessano migliaia di lavoratrici e lavoratori ovvero Piaggio Aerospace, LaerH, Sanac e Funivie “.

“Oggi abbiamo il bisogno di affrontare complessivamente il tema della politica industriale, di capire qual è l’idea che hanno il governo e la Regione Liguria. Un’amministrazione regionale che ha dimostrato da tempo pochissima autorevolezza nei confronti dei ministeri interessati, tanto da non essere neppure in condizione di pretendere la convocazione a Roma dei tavoli di crisi delle singole vertenze savonesi. Il territorio tutto ha bisogno di affrontare complessivamente questi temi: gli amministratori locali, le associazioni datoriali si devono ricompattare e pretendere risposte concrete dal Governo e l’attivazione di un tavolo alla presidenza del Consiglio, non solo per la questione delle crisi conclamate, ma anche per evitare che interi comparti oggi in difficoltà (automotive e vetro in primis) non peggiorino; ma più in generale per pretendere politiche industriali, energetiche, sanitarie ed infrastrutturali, che in questi anni in Liguria, e soprattutto in provincia di Savona, non ci sono state o sono state profondamente sbagliate“.