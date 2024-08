Finale Ligure, tutto pronto per l’evento Filcams”:Mettiamo il Turismo Sottosopra”

La Filcams Cgil di Savona ha organizzato per domani l’iniziativa informativa “Mettiamo il turismo sottosopra”, dedicata ai lavoratori del settore turismo. L’evento si terrà il 6 agosto dalle 10 alle 14 presso Piazza dei Cannoni a Finale Ligure.

La campagna “Mettiamo il turismo sottosopra” nasce con l’obiettivo di fornire ai lavoratori informazioni chiare e dettagliate sui loro diritti e le tutele contrattuali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Il settore turistico, fondamentale per l’economia locale, è spesso caratterizzato da precarietà, mancato rispetto delle normative, difficoltà nella conciliazione tra tempi di vita e lavoro, problemi legati alla sicurezza sul lavoro e un alto tasso di irregolarità nelle imprese.

In questo contesto, la funzione informativa del sindacato diventa cruciale. Durante l’evento, la Filcams Savona sarà a disposizione per rispondere a domande e fornire consulenza su temi quali contratti di lavoro, diritti dei lavoratori, sicurezza e normative vigenti. Verranno inoltre fornite informazioni sulle pratiche scorrette che spesso colpiscono i lavoratori del settore, come l’uso improprio dei contratti a tempo determinato e contratti a chiamata, le ore di lavoro non dichiarate, i giorni di riposo non concessi ecc.

La Filcams Cgil di Savona ritiene essenziale che i lavoratori siano consapevoli dei loro diritti e delle risorse disponibili per proteggerli. Solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza è possibile affrontare le sfide e le difficoltà di un settore che, seppur centrale per l’economia, presenta ancora numerose criticità.

La Filcams invita tutti i lavoratori del settore turismo a partecipare a questo importante evento informativo, per acquisire strumenti utili a migliorare la propria condizione lavorativa e per contribuire insieme a costruire un futuro più giusto e sicuro per tutti.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Filcams Cgil Savona al numero 019/8389843 o via email all’indirizzo filcams.savona@liguria.cgil.it.

Informazioni sull'autore del post