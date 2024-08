Controlli sulle strade del weekend, i carabinieri di Chiavari hanno denunciato 6 persone per guida in stato di ebbrezza

Posted on

SAVONA. Un tamponamento a catena in via Nizza a Savona ha coinvolto tre vetture dirette verso il centro città. Due donne sono rimaste ferite, una di 20 anni l’altra di 70, e sono state trasportate al San Paolo in codice giallo. Disagi alla circolazione anche perché la carreggiata verso il centro è rimasta chiusa per […]