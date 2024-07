Interreg Italia Francia Alcotra, presentato a Imperia il terzo bando del programma 2021-2027

Si sono riuniti nella mattinata odierna, nella sala Consiliare della Provincia di Imperia, i partner liguri della programmazione Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027, alla presenza dell’Autorità di Gestione del programma rappresentata da Veronique Veyrat. Un’occasione per rinsaldare il coordinamento regionale di cooperazione e per presentare il nuovo bando (già aperto e che si chiuderà il 28 novembre prossimo) che metterà a disposizione dell’intera macroregione – e quindi anche di Piemonte, Valle d’Aosta, Regione Provenza Alpi e Costa Azzurra e Auvergne Rhone Alpes – altri 55 milioni di euro. Risorse che saranno destinate a finanziare progetti di cooperazione nell’ambito dell’innovazione, dell’energia, della mobilità sostenibile, della biodiversità e dell’adattamento al cambiamento climatico e ai rischi naturali.

“Il programma Alcotra è un’opportunità importante che dobbiamo sfruttare per migliorare la vita dei cittadini e delle imprese che vivono nelle aree di confine. Il ruolo di Regione – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – è quello di accompagnare con le nostre strutture, le nostre agenzie e le società regionali i territori e i potenziali beneficiari. Con i primissimi bandi siamo già riusciti ad attrarre sull’imperiese 14 progetti che si aggirano complessivamente attorno agli 8,8 milioni di euro, circa un terzo di quanto fatto nel settennato 2014-2020. L’obiettivo di una giornata come questa – aggiunge l’assessore – è quello di mettere a conoscenza i potenziali interessati delle occasioni in arrivo, per favorire la nascita di progetti concreti e di qualità”.

“Alcotra è un progetto europeo importantissimo che interessa i territori di confine tra Italia e Francia – prosegue il Presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola. – Abbiamo istituito la riunione di oggi, così come ne abbiamo fatte altre, per sentire i vari territori su quali progetti possano presentare. Allo stesso tempo, abbiamo illustrato i filoni nei quali vogliamo investire le risorse”.

“Questo concetto di “transfrontalierità” e il concetto di “strategico” sono due dei punti che oggi abbiamo voluto evidenziare in questa nuova tornata di bandi – afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – I progetti devono avere una visione strategica, saper andare oltre il loro finanziamento, essere sostenibili e allo stesso tempo avere una maggiore capacità di interazione transfrontaliera. Su tutto questo come Anci con Regione e Provincia di imperia, siamo a disposizione per dare l’assistenza necessaria da qui alla data di scadenza del bando”.

