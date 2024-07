Ceriale, successo per il “Cooking Show” la “Rotonda sul mare”

Spettacolo ma non solo nel programma “Rotonda sul Mare” che sta animando le manifestazioni estive cerialesi: ieri sera successo per la prima serata dedicata allo show cooking e agli appuntamenti “gourmet” in piazza della Vittoria.

Un format proposto dalla HPIEvent e che ha visto in vetrina il territorio di Tigliole in rappresentanza del Monferrato, con Comune ed Enoteca Regionale Colline Alfieri protagonisti sul palco della maxi rassegna di cinema, arte, musica live e cabaret d’autore “Rotonda sul Mare”.

La conduzione della giornalista e divulgatrice agro-scientifica Renata Cantamessa ha catalizzato l’attenzione del pubblico presente, con domande e curiosità rivolte allo chef stellato Massimiliano Musso, del ristorante Ca’ Vittoria, apprezzato su scala internazionale per il percorso ricco di prestigiosi incarichi, dal palazzo dell’Onu di New York al World summit di Hong Kong.

Tra gli oltre quaranta tra spettacoli e concerti in calendario nell’estate cerialese, la rassegna accenderà per la prima volta i riflettori sull’enogastronomia di destinazione, portando sul palco i territori e le anteprime di alcuni eventi di Langhe, Monferrato e Roero attraverso show cooking di rilievo, interpretati dalle grandi firme della cucina del basso Piemonte.

Alla sua arte sono stati affidati i due prodotti “bandiera” della promozione estiva coordinata dall’ATL sotto il claim “Conoscere e amare l’arte del BuonVivere” di Visitlmrl: il tartufo nero estivo del Monferrato e la salsiccia di Bra, accostati al trionfo di autenticità agroalimentare tigliolese e la carne di razza piemontese, offerta per l’occasione dall’agrimacelleria Bricco Gallo.

E completare la serata le note eleganti, fruttate e floreali del Terre Alfieri Arneis, la Docg ufficiale dell’Enoteca Regionale delle Colline Alfieri: un wine-show proposto agli addetti ai lavori sotto il cappello del brand #TigliolExperience.

Sul palco, poi, non sono mancati gli assaggi da parte della giuria tecnica presente all’evento, dal patron Baldini, al vice sindaco Luigi Giordano, fino all’assessore comunale alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.

“Un altro successo per questa rassegna che ieri sera ha animato la nostra piazza, con un pubblico attento e curioso” affermano il sindaco Marinella Fasano e l’assessore comunale alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.

Altri quattro gli appuntamenti in cartellone: il 2, il 9, il 17 e il 23 agosto, sempre in piazza della Vittoria con inizio alle 20 e 30.

“Abbiamo voluto inserire nella nostra programmazione estiva una vera e propria partnership di territorio, siglata dall’ATL Langhe, Monferrato e Roero, Tigliole, per far conoscere eccellenze enogastronomiche davvero uniche” aggiungo sindaco e assessore cerialesi.

“Dobbiamo ringraziare Giampiero Baldini la sua organizzazione, oltre agli uffici e addetti del Comune per essere riusciti a realizzare questo ciclo di incontri gastronomici”.

“Siamo convinti che alle prossime serate saranno di successo e capaci di attirare un pubblico numeroso” concludono i due amministratori cerialesi.

