Calcio, lo Spezia cede Nikolaou al Palermo

Dal giorno martedรฌ 24/09 inizia la prevendita dei biglietti per la gara del 29/09/2019 VADO-SAVONA. Luogo e orari: Segreteria amministrativa presso Stadio Chittolina (Via Diaz 33, Quiliano) martedรฌ, mercoledรฌ, venerdรฌ ore 10-13 e 15.30-18.00 Circolo โ€œIl Clubโ€ presso campo Dagnino (Via Solcasso, Quiliano) da martedรฌ 24/09 a venerdรฌ 27/09 dalle ore 9.30-11.00 e 15.30- 18.00 […]