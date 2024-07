Posted on

E’ morto Marco Siri, aveva 63 anni, figura molto nota a Savona. L’uomo è mancato mentre stava giocando a padel con alcuni amici quando lo ha colto un malore. Immediati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Aveva alla spalle una carriera da sportivo per aver giocato per anni nel Savona […]