Nuovo numero CUP Liguria, CISL: “Resti gratuito”

“Non si può accettare in silenzio una decisione che va a penalizzare la popolazione anziana della Liguria che non deve pagare un servizio che invece deve restare gratuito“. Lo afferma in una nota CISL Liguria.

“Non è giusto quello che sta accadendo comprendiamo che questa operazione sia mirata a un efficientamento ma rivendichiamo maggiore attenzione verso la popolazione anziana che dovrebbe essere agevolata dalla Regione in un servizio così strategico per l’utenza della sanità ligure. Lodevole l’impegno di un’alfabetizzazione informatica attraverso presidi in ospedali e ambulatori – continuano – ma non si può pensare che l’utilizzo dello strumento informatico sia la strategia risolutiva perché serve semplicità e velocità senza creare invece ulteriori problemi” conclude la Cisl Liguria.

