Una rete per il mare di Bordighera: dal 1 luglio la campagna di crowdfunding di Bordighera Blu Park

Bordighera Blu Park lancia oggi, 1 luglio, una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal basso dal titolo “Una rete per Bordighera”. La campagna mira a raccogliere fondi per finanziare un’operazione di recupero di reti fantasma disperse sui fondali antistanti la costa di Capo Sant’Ampelio , un’operazione complessa e costosa che implica la presenza di subacquei specializzati. Tutti possono partecipare con donazioni libere, oppure con specifiche cifre ricollegate a ricompense che saranno inviate ai partecipanti.

L’iniziativa nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica e coinvolgerla sul tema complesso e problematico dei rifiuti dispersi in mare: le reti abbandonate costituiscono una minaccia importante per il mondo sottomarino perché inquinano, continuano a pescare e abradono il fondale.

Tutte le indicazioni sulla campagna sono sulla pagina di “Una rete per il mare di Bordighera” , dalla quale è possibile effettuare le donazioni.

