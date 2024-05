Genova, i bambini delle scuole rircordano l’80° anniversario del bombardamento

Mercoledì 22 maggio, in occasione dell’80° anniversario dei bombardamenti su Genova nella Seconda Guerra Mondiale, la Comunità di Sant’Egidio organizza “Facciamo la pace?”, la marcia per la pace dei bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città metropolitana di Genova.

Ecco il programma:

h.10.00: concentramento area del Mandraccio al Porto Antico (davanti alla statua di Gandhi).

h.10.30: corteo all’interno dell’Area Porto antico – via San Lorenzo – p.zza Matteotti. Alle classi verranno distribuiti cartelli con i nomi di tutti i Paesi in cui è in corso guerra.

h.11.15: manifestazione p.zza Matteotti: interventi di anziani genovesi testimoni dei bombardamenti, collegamento da Leopoli con Olga Makar, responsabile del movimento Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio in Ucraina, lettura dell’appello di pace, musica.

Conclusione prevista: entro le 12.30.

Informazioni sull'autore del post